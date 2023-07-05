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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM
Seçimden önce verilen vaat uyarınca en düşük memur maaşı 22.017 TL’ye çıkartıldı. En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.
Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1’indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.
Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak? Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169 Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912 Memur 12/1 11.230 21.277 10.047 Memur 9/1 11.258 21.309 10.052 Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142 Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360 İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319 Şef 4/1 12.489 22.757 10.268 Polis 8/1 17.476 28.619 11.143 Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616 Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950 Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137 İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495 Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957 Genel Müdür 45.548 61.618 16.070 (*) Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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