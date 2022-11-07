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Memur zammında 4 aylık oran netleşti! 2023 Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Yeni memur zammı, son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte memur zammında 4 aylık oran netleşmiş oldu. İşte, Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı hakkında merak edilen detaylar...

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  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Memur maaşlarına Ocak ayında gelecek zam için oran tahminleri peş peşe gelirken memur zammı için yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon farkı 10,84 olarak belirlendi. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı ile 2023 en düşük ve en yüksek memur maaşları belli olacak. İşte, 2023 Ocak ayı memur zammında son durum ve ilk tahminler...
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendi. Memur enflasyon farkı %34,85 oranında olurken toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 oranında gerçekleşti. Böylelikle memur ve memur emeklilerine Temmuz ayından yüzde 41,68 oranında zam yapıldı.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

    2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 11,84; SSK ve Bağ-Kurlular ise yüzde 10,84 oranında zammı hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    REFAH PAYI GELİYOR!

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 

    Memur ve emeklileri olası kur ve fiyat değişiminden korumayı amaçlayan rafh payı ile en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den yükseltilmesi bekleniyor.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK

    Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:

    MEMUR MAAŞI

    Mevcut: 9.109 TL

    Zamlı: 10.827,67 TL

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

    Mevcut: 6.077 TL

    Zamlı: 7.223 TL
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

    Mevcut: 4.687 TL

    Zamlı: 5.524 TL

    SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

    Mevcut: 2.906 TL

    Zamlı: 3.425 TL
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

    Mevcut: 4.197 TL

    Zamlı: 4.947 TL

    BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

    Mevcut: 3.335 TL

    Zamlı: 3.931 TL
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    YENİ ZAM OCAK AYINDA AÇIKLANACAK

    Bir sonraki memur zammı Ocak ayında yapılacak. Ocak ayındaki memur zammı 6 aylık enflasyon farkı Aralık ayında tespit edilen (Ocak ayı başında açıklanan) yıllık enflasyon artış oranından Aralık ayı yıllık enflasyon artış oranının çıkarılması sonucu belli olacak.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Son zam ise Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı dikkate alınarak yapıldı.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    2023 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekimde tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.51 yükseldi.

    Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 85.6'ya yükselmesi yönündeydi. Eylül ayında ise enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklanmıştı.
  • Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 10,06'ya kasım ve aralık ayı enflasyon farklarının da eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 2 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

    Hali hazırda en düşük memur maaşı 8 bin 435 lira en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 9 lira olarak ödeniyor.

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