Memur zammında son tablo: Doktor, polis, öğretmen en düşük memur zammı hesaplaması
Memur zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kamu çalışanı ve emekli memur tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verileri sonrası Temmuz 2026 memur maaş zammı için önemli bir eşik aşılırken, enflasyon farkı hesapları da yeniden gündeme geldi. Nisan ayında enflasyonun yüzde 4.18 gelmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak olası zam oranı şekillenmeye başlarken, gözler mayıs ve haziran ayı verilerine çevrildi. İşte memur zammı son açıklamalar...
TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammında dört aylık tablo netleşti. Aylık enflasyonun yüzde 4.18, yıllık enflasyonun ise yüzde 32.37 olarak açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oluşacak yeni maaş artışı için hesaplamalar hız kazanırken, öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının alacağı yeni maaşlar merak konusu oldu. İşte unvanlara göre 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu…
2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ NETLİK KAZANDI
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı
Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.