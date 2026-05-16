Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur zammında son dakika: Doktor, polis, öğretmen en düşük memur zammı hesaplaması ile memur maaş zammı son dakika gelişmeleri

        Memur zammında son tablo: Doktor, polis, öğretmen en düşük memur zammı hesaplaması

        Memur zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kamu çalışanı ve emekli memur tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı dört aylık enflasyon verileri sonrası Temmuz 2026 memur maaş zammı için önemli bir eşik aşılırken, enflasyon farkı hesapları da yeniden gündeme geldi. Nisan ayında enflasyonun yüzde 4.18 gelmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak olası zam oranı şekillenmeye başlarken, gözler mayıs ve haziran ayı verilerine çevrildi. İşte memur zammı son açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammında dört aylık tablo netleşti. Aylık enflasyonun yüzde 4.18, yıllık enflasyonun ise yüzde 32.37 olarak açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oluşacak yeni maaş artışı için hesaplamalar hız kazanırken, öğretmen, polis, hemşire ve diğer kamu çalışanlarının alacağı yeni maaşlar merak konusu oldu. İşte unvanlara göre 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu…

        2

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ NETLİK KAZANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte tartıştığı kadına kafa atan sosyal medya fenomenine ağır ceza: Saldırı anı kamerada

        İstanbul'un Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e, polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan fenomenin aracı trafikten men edildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları