MEMUR PROMOSYON ÖDEMELERİ NASIL BELİRLENİR?

Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi’ne göre belirleniyor. Buna göre, maaşların hangi banka aracılığı ile ödeneceği üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınarak tespit ediliyor. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşuyor.