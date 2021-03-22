Menajerimi Ara dizisi 30. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Menajerimi Ara 31. yeni bölümden önizleme yayınlandı. Menajerimi Ara 28. son bölüm özeti...

MENAJERİMİ ARA 31. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME

— STAR TV (@startv) March 21, 2021

MENAJERİMİ ARA 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış’a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle’yi karşı karşıya getirir. Beren’in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç’ın tavrı Dicle’yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle’ye gider.

Çınar, oyuncusu Defne Kayalar’ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç’a ise ne olduğu merak konusu olur.