Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara'da heyecan giderek yükseliyor. Dicle'nin istifa kararıyla başlayan bölüm Mayda'nın ajansı satın almasıyla bitti. Neyse ki Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara 8. bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler için Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Mayda'nın ajanstaki varlığı dengeleri değiştirecek mi? Dicle Mayda'ya gerçekleri anlatacak mı? Barış Beren'le ilişkisini Dicle'nin gözünün önünde yaşarken Dicle ne yapacak? Hepsi ve daha fazlası için Menajerimi Ara 8. bölüm fragmanı izle...

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dicle’nin istifa haberi Ego Ajans’a bomba gibi düşer. Dicle’nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris’i çok öfkelendirir ve Dicle’ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır’a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar’dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.