Murat Boz
Müzik
Haberler > Müzik > Menderes, Zafer Bayramı’nı Murat Boz’la kutladı - Magazin haberleri

Menderes, Zafer Bayramı’nı Murat Boz’la kutladı

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Geceye, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun şarkıcı Murat Boz'a hediyesi damga vurdu

31.08.2018 - 10:33 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı Menderes Belediyesi tarafından coşkuyla kutlandı. Belediye önünden fener alayı ile başlayan etkinlikler Menderes 19 Mayıs Stadı’nda devam etti.

DEV TÜRK BAYRAĞI

Bando eşliğinde Menderes Belediyesi önünde başlayan fener alayı, 2 metre genişliğinde 160 Metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile yürüyüşünü gerçekleştirdi. 10 bin el bayrağı da etkinliğe katılan vatandaşlara Menderes Belediyesi tarafından dağıtıldı.

MURAT BOZ COŞKUSU

Fener alayının ardından Menderes 19 Mayıs Stadı’nda genç şarkıcı Bükre Sena Sait, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için yazdığı “Afrin-Olive Branch Operation” adlı İngilizce rap şarkıyı seslendirdi. Sait’in ardından ise sevilen sanatçı Murat Boz sahne aldı. Boz, en sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirdi.

BAŞKAN SOYLU'DAN BOZ'A SÜRPRİZ

Şarkıcı Murat Boz’un konseri sonrası sahneye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Boz’a Menderes’in kesme çiçeklerinden yapılan dev Türk bayrağını hediye etti. 3 bin karanfilin kullanıldığı çalışma ile Boz ve Başkan Soylu hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalar havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

VATAN AŞKI, ZAFER İNANCI

Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Bizlerin tarihimizi yavrularımıza öğretmek gibi bir borcu vardır. 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan Türklerin Anadolu yolculuğu, Mustafa Kemal’in başkomutanlığındaki Büyük Taaruz ile taçlanmıştır. Rabbim Türk milleti için hayati değerde bu iki tarihi 851 yıl arayla aynı gün yaşatmıştır. 851 yıl boyunca Anadolu coğrafyasında bir çok şey değişmiştir. Milletler, icatlar, rejimler Ancak değişmeyen tek şey Türk milletinin zafere olan inancı, halkımızın imanı ve vatan aşkı! 1071’de Sultan Alparslan Müslüman ordusuyla Bizans ordularına karşı yapmış olduğu mücadele ve zafer inancı 1922’de Mustafa Kemal’de vücut bulmuştur. Yıllar sonra yine Anadolu topraklarında Türk tarihi kapılarını açtığı Anadolu’dan hiçbir gücün onu çıkaramayacağını göstermiştir. Tarih okunmak için yazılmaz! Okuduğumuz tarihi damarlarımızda hissetmedikçe, atalarımızın mücadeleci ruhunu ruhumuzda bulmadıkça tarihimizi bilmek yetmez! Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan için canını ortaya koymuş, Türk tarihine adını büyük zaferlerle yazdırmış tüm kahramanları saygıyla anıyor hepinizin Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.