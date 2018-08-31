İHA'nın haberine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı Menderes Belediyesi tarafından coşkuyla kutlandı. Belediye önünden fener alayı ile başlayan etkinlikler Menderes 19 Mayıs Stadı’nda devam etti.

DEV TÜRK BAYRAĞI

Bando eşliğinde Menderes Belediyesi önünde başlayan fener alayı, 2 metre genişliğinde 160 Metre uzunluğunda dev Türk bayrağı ile yürüyüşünü gerçekleştirdi. 10 bin el bayrağı da etkinliğe katılan vatandaşlara Menderes Belediyesi tarafından dağıtıldı.

MURAT BOZ COŞKUSU

Fener alayının ardından Menderes 19 Mayıs Stadı’nda genç şarkıcı Bükre Sena Sait, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı için yazdığı “Afrin-Olive Branch Operation” adlı İngilizce rap şarkıyı seslendirdi. Sait’in ardından ise sevilen sanatçı Murat Boz sahne aldı. Boz, en sevilen şarkılarını Menderesliler ile birlikte seslendirdi.

BAŞKAN SOYLU'DAN BOZ'A SÜRPRİZ



Şarkıcı Murat Boz’un konseri sonrası sahneye çıkan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Boz’a Menderes’in kesme çiçeklerinden yapılan dev Türk bayrağını hediye etti. 3 bin karanfilin kullanıldığı çalışma ile Boz ve Başkan Soylu hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalar havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

VATAN AŞKI, ZAFER İNANCI

Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Bizlerin tarihimizi yavrularımıza öğretmek gibi bir borcu vardır. 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan Türklerin Anadolu yolculuğu, Mustafa Kemal’in başkomutanlığındaki Büyük Taaruz ile taçlanmıştır. Rabbim Türk milleti için hayati değerde bu iki tarihi 851 yıl arayla aynı gün yaşatmıştır. 851 yıl boyunca Anadolu coğrafyasında bir çok şey değişmiştir. Milletler, icatlar, rejimler Ancak değişmeyen tek şey Türk milletinin zafere olan inancı, halkımızın imanı ve vatan aşkı! 1071’de Sultan Alparslan Müslüman ordusuyla Bizans ordularına karşı yapmış olduğu mücadele ve zafer inancı 1922’de Mustafa Kemal’de vücut bulmuştur. Yıllar sonra yine Anadolu topraklarında Türk tarihi kapılarını açtığı Anadolu’dan hiçbir gücün onu çıkaramayacağını göstermiştir. Tarih okunmak için yazılmaz! Okuduğumuz tarihi damarlarımızda hissetmedikçe, atalarımızın mücadeleci ruhunu ruhumuzda bulmadıkça tarihimizi bilmek yetmez! Başta Büyük Önder Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan için canını ortaya koymuş, Türk tarihine adını büyük zaferlerle yazdırmış tüm kahramanları saygıyla anıyor hepinizin Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ