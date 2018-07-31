Balkonların ya da cam kenarlarının olmazsa olmazı menekşelere bakmakta zorlanıyorsanız vereceğimiz yöntemleri uygulayarak rahatlıkla menekşe yetiştirebilirisiniz. İşte menekşe bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar...

MENEKŞENİN SAKSISI NASIL OLMALIDIR?

Menekşenin kökleri uzun değildir. Bu nedenle derin saksılar yerine yayvan ve geniş ağızlı saksılar tercih edilmelidir. Ayrıca saksı altında mutlaka drenaj deliği bulunmalıdır. Yoksa menekşeleriniz çürüyebilir. Nem dengesi menekşeler için önemlidir, bu nedenle sırlı saksı tercih etmekte fayda var.

MENEKŞE TOPRAĞI NASIL OLMALI?

Bahçe toprağı menekşeler için pek de uygun değildir. Çünkü menekşe toprağı hafif olmalı, nem tutmalı, köklere bol oksijen sağlamalıdır. Nemli ve yoğunluğu düşük topraklarda yaşamayı seven bu bitki için torflu toprak hazırlamalısınız.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN HOŞLANMAZLAR

Menekşeler aydınlık ortamları sever ancak dik gelen güneş ışınları onlara göre değildir. Perde arkasından gelen ışık onlar için idealdir. Menekşeyi konumlandırırken yaz kış ayrımı yapılmalıdır. Doğu penceresi genelde uygun bir konumdur çiçeklenmek için ihtiyacı olan güneşlenmeyi alırken yakıcı güneşten de korunabilir. Işık yoğunluğuna göre batı ve kuzey pencereleri de değerlendirilebilir.

SICAKLIK

Menekşeler iç mekan bitkisidir. Çok sıcak ya da soğuk havada büyüyemezler. En iyi gelişimlerini gündüz 21-27, gece 16-21 derece sıcaklıklarda yaparlar. 15 derecenin altı ve 27 derecenin üstü sıcaklıklarda menekşelerin gelişimi yavaşlar.

SULAMA

Gelelim menekşe bakımında en önemli konu olan sulamaya... Menekşe genellikle ya az sulamadan ya da fazla sulamadan ölen bir bitki türüdür. Bu nedenle menekşenizin toprağı nemliyse toprağını tekrar sulamanıza gerek yoktur. Mevsime göre menekşe sulama sıklığını belirleyebilirsiniz. Yaz aylarında haftada 2 kere, kış aylarında ise haftada bir kere menekşelerinizi sulayabilirsiniz.

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