Menekşe nasıl bakılır? Evde kolay menekşe bakımı ve sulama

Salonların vazgeçilmez çiçeklerinden olan menekşe, zarafetiyle olduğu kadar bakım süreciyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle ev ortamında canlılığını uzun süre koruyabilmesi için bazı temel ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması gerekiyor. Işık, sıcaklık, sulama ve saksı seçimi gibi birçok unsur bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki menekşe nasıl bakılır? Evde menekşe bakımının püf noktaları nelerdir?

MENEKŞE BAKIMI NASIL YAPILIR?

Menekşe, evin bir köşesine yerleştirildiğinde tüm atmosferi değiştirebilen, zarif ama hassas bir bitkidir. Onu sağlıklı bir şekilde yaşatmak için en önemli adım, kendi doğal ritmine uygun bir yaşam alanı yaratmaktır. Menekşeler doğrudan güneş ışığını sevmez; bu yüzden perde arkasından süzülen ışık ya da doğuya bakan bir pencere kenarı ideal ortamdır. Oda sıcaklığı sabitse ve bitki ani ısı farklarına maruz kalmıyorsa, menekşe kendini güvende hisseder. Ayrıca bu bitki, aşırı ilgiye değil, düzenli ama ölçülü bir bakıma ihtiyaç duyar. Ne çok müdahale, ne de tamamen unutulmak, menekşe bakımında asıl ustalık, bu dengeyi yakalayabilmektir.

REKLAM MENEKŞEYE NE KADAR SU VERİLİR? Menekşeyi sularken yapılan en yaygın hata, ihtiyacından fazla ya da az su vermektir. Oysa bu bitki, toprağın hafifçe kurumasını tercih eder. Suyun miktarı kadar, nasıl verildiği de önemlidir. Sulama sırasında yaprakların ıslanması, özellikle serin havalarda mantar riskini artırabilir. Bu yüzden sulamayı doğrudan toprağa ya da alttan, saksının tabağına yaparak gerçekleştirmek en doğrusudur. Mevsime göre değişmekle birlikte, genellikle haftada bir kez yapılan sulama yeterlidir. Ancak evin ısısı, nem oranı ve ışık alan bölge gibi faktörler bu sıklığı etkiler. Eğer toprağa parmağınızı batırdığınızda iki santim kadar kuruysa, menekşeniz bir bardak suya hazır demektir. MENEKŞE NASIL YETİŞTİRİLİR? Bir menekşeyi tohumdan ya da yaprakla çoğaltmak mümkündür. Bunun için pratik yöntem ise sağlıklı bir yaprağı, hafif açılı bir kesimle alıp suya ya da torf ağırlıklı hafif nemli bir toprağa yerleştirmektir. Işık alan ama doğrudan güneş görmeyen bir yerde birkaç hafta içinde köklenmeye başlar. Bu aşamada sabırlı olmak gerekir, çünkü menekşe hızlı davranmaz; ama doğru ortamı bulduğunda sadakatle çiçek açar. Fazla büyük saksılar menekşeyi strese sokabilir. Küçük, köklere yakın bir saksı, bitkinin tüm enerjisini yaprak ve çiçek üretimine vermesini sağlar.