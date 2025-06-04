Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Menekşe nasıl bakılır? Evde kolay menekşe bakımı ve sulama

        Menekşe nasıl bakılır? Evde kolay menekşe bakımı ve sulama

        Evde bitki yetiştirmek hem huzur veren bir hobiye dönüşüyor hem de yaşam alanlarına sıcaklık katıyor. Özellikle renkli çiçekleriyle ev dekorasyonuna zarif bir dokunuş yapan menekşe, bu konuda en çok tercih edilen türlerden biri. Ancak bu narin güzelliğin ömrünü uzatmak ve çiçeklerini sağlıklı şekilde açmasını sağlamak, belirli bir özen gerektiriyor. Menekşe bakımıyla ilgili püf noktaları, dikkat edilmesi gereken adımlar ve en sık yapılan hataları yazımızın devamında sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menekşe nasıl bakılır?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salonların vazgeçilmez çiçeklerinden olan menekşe, zarafetiyle olduğu kadar bakım süreciyle de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle ev ortamında canlılığını uzun süre koruyabilmesi için bazı temel ihtiyaçlarının doğru şekilde karşılanması gerekiyor. Işık, sıcaklık, sulama ve saksı seçimi gibi birçok unsur bu sürecin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki menekşe nasıl bakılır? Evde menekşe bakımının püf noktaları nelerdir?

        MENEKŞE BAKIMI NASIL YAPILIR?

        Menekşe, evin bir köşesine yerleştirildiğinde tüm atmosferi değiştirebilen, zarif ama hassas bir bitkidir. Onu sağlıklı bir şekilde yaşatmak için en önemli adım, kendi doğal ritmine uygun bir yaşam alanı yaratmaktır. Menekşeler doğrudan güneş ışığını sevmez; bu yüzden perde arkasından süzülen ışık ya da doğuya bakan bir pencere kenarı ideal ortamdır. Oda sıcaklığı sabitse ve bitki ani ısı farklarına maruz kalmıyorsa, menekşe kendini güvende hisseder. Ayrıca bu bitki, aşırı ilgiye değil, düzenli ama ölçülü bir bakıma ihtiyaç duyar. Ne çok müdahale, ne de tamamen unutulmak, menekşe bakımında asıl ustalık, bu dengeyi yakalayabilmektir.

        REKLAM

        MENEKŞEYE NE KADAR SU VERİLİR?

        Menekşeyi sularken yapılan en yaygın hata, ihtiyacından fazla ya da az su vermektir. Oysa bu bitki, toprağın hafifçe kurumasını tercih eder. Suyun miktarı kadar, nasıl verildiği de önemlidir. Sulama sırasında yaprakların ıslanması, özellikle serin havalarda mantar riskini artırabilir. Bu yüzden sulamayı doğrudan toprağa ya da alttan, saksının tabağına yaparak gerçekleştirmek en doğrusudur. Mevsime göre değişmekle birlikte, genellikle haftada bir kez yapılan sulama yeterlidir. Ancak evin ısısı, nem oranı ve ışık alan bölge gibi faktörler bu sıklığı etkiler. Eğer toprağa parmağınızı batırdığınızda iki santim kadar kuruysa, menekşeniz bir bardak suya hazır demektir.

        MENEKŞE NASIL YETİŞTİRİLİR?

        Bir menekşeyi tohumdan ya da yaprakla çoğaltmak mümkündür. Bunun için pratik yöntem ise sağlıklı bir yaprağı, hafif açılı bir kesimle alıp suya ya da torf ağırlıklı hafif nemli bir toprağa yerleştirmektir. Işık alan ama doğrudan güneş görmeyen bir yerde birkaç hafta içinde köklenmeye başlar. Bu aşamada sabırlı olmak gerekir, çünkü menekşe hızlı davranmaz; ama doğru ortamı bulduğunda sadakatle çiçek açar. Fazla büyük saksılar menekşeyi strese sokabilir. Küçük, köklere yakın bir saksı, bitkinin tüm enerjisini yaprak ve çiçek üretimine vermesini sağlar.

        MENEKŞE BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

        • Menekşe bulunduğu ortama alışmak ister. Sürekli yer değişikliği, ışık ve sıcaklık dengesini bozarak strese girmesine neden olur.
        • Menekşe yaprakları kadifemsi yapısıyla tozu kolayca üzerinde biriktirir. Bu da fotosentezi ve nefes almasını zorlaştırır. Haftada bir, yumuşak uçlu kuru bir fırça ya da tüy almayan bir bezle hafifçe yaprakların üzerini temizleyin.
        • Zamanla toprak besin değerini kaybeder ve sıkışarak kökleri boğabilir. Yılda bir kez, tercihen ilkbaharda toprağını değiştirin.
        • Menekşe fazla azot alırsa yalnızca yaprak üretir, çiçeklenme durur. Dengeli, çiçekli bitkilere uygun bir sıvı gübre tercih edin ve ayda birden fazla vermemeye özen gösterin.
        • Menekşe ışığı sever ama güneş ışığına maruz kalmak yapraklarında yanıklara yol açar. Işığı filtreleyen, perde arkasından gelen dolaylı ışık en idealidir. Aydınlık ama gölgeli bir alan bulun.
        • Çok büyük saksılar, menekşeyi şaşırtır. Kökler geniş alana yayılmakla meşgul olurken, bitki çiçek açmaya odaklanamaz. Menekşeler, köklerini saracak kadar küçük ama yeterince derin saksılarda daha iyi gelişir.
        • Menekşe susuz kaldığında yaprakları aşağı sarkar, fazla su verildiğinde ise kök çürümesi belirtileri gösterir. Bitkinizi tanımaya çalışın; zamanla size neye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Gözlem, bakımın en etkili aracıdır. Menekşe bakımında en önemli detaylardan biri zamanlamadır. Doğru zamanlamalarda güneş, sulama ve güneş ışığı menekşenin ömrünü uzatacaktır.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!