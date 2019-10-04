Menemen günü kurtarmak ve acele yemek ihtiyacını karşılamak için, ya da geç saatlerde acıkınca hemen hazırlanıp yenebilen pratik bir yemek olmasından ötürü oldukça tercih ediliyor. Damak zevkinize göre isterseniz farklı malzeme ilaveleri ile de deneyebilirsiniz. Öncelikle klasik bir menemen nasıl yapılır görelim.

Menemen Tarifi Malzemeler:

1 Tane Yumurta

2 Tane Domates

1 Tane Sivri Biber

1 Tane Orta Boy Soğan

1 Yemek Kaşığı Tereyağı ve az sıvı yağ

Yarım Çay Kaşığı Tuz

Menemen Tarifi Hazırlanması: