Menemen günü kurtarmak ve acele yemek ihtiyacını karşılamak için, ya da geç saatlerde acıkınca hemen hazırlanıp yenebilen pratik bir yemek olmasından ötürü oldukça tercih ediliyor. Damak zevkinize göre isterseniz farklı malzeme ilaveleri ile de deneyebilirsiniz. Öncelikle klasik bir menemen nasıl yapılır görelim.
Menemen Tarifi Malzemeler:
- 1 Tane Yumurta
- 2 Tane Domates
- 1 Tane Sivri Biber
- 1 Tane Orta Boy Soğan
- 1 Yemek Kaşığı Tereyağı ve az sıvı yağ
- Yarım Çay Kaşığı Tuz
Menemen Tarifi Hazırlanması:
- Soğan, biber ve domatesler (kabuğu soyulacak) doğranarak hazırlanır.
- Yayvan bir tavaya tereyağı ve az sıvı yağ konur.
- Soğan ve biber atılarak kavrulur ancak yanmamasına dikkat etmelisiniz.
- Sonra soyulmuş domates ve tuz atılarak karıştırılır.
- Domatesler az suyunu salana kadar pişirilir son olarak da yumurta kırılarak karıştırılır.
- Kısık ateşte biraz pişirilir.
- İsterseniz yumurta miktarını artırabilirsiniz ve yumurtayı ayrıca çırparak ekleyebilirsiniz.
- Pişen menemen servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
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