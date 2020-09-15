Menisküs; dizde bulunan diz kapağının kaymasını ve vücut ağırlığının dize eşit dağılmasını sağlayan lastik dokuda yer alan disklerdir. Menisküs rahatsızlığı bu bölgedeki yırtılma ile oluşmaktadır. Genel olarak sporcu hastalığı olarak bilinmektedir. Fakat normal hayatta kişinin ani şekilde dönmesi sonucu da aniden yırtılma meydana gelebilmektedir.

Menisküs rahatsızlığı olan kişiler; eğilip kalkma hareketlerinde ağrılar hissedebilmekte, uzun süre çömelerek ya da bacağını uzatarak sabit duramamakta, merdiven çıkarken sorun yaşamakta ve bazen de bacaklarında his kaybı yaşayabilmektedir.

Menisküs teşhisi konan kişi tedavi yöntemi olarak hemen ameliyat edilmemektedir. Kişinin dizine sıcak ve soğuk kompres yapması, bacağını sıkıca sarması, bacağını uzun süre dinlendirmesi istenmektedir. Menisküs için önlem almakta önemlidir. Kıkırdak dokuları güçlendirmek için; bol su içilmeli, sebze ve meyve tüketimi yeterli düzeyde yapılması, vitamin ve protein alınmalı, kişiyi zorlamayacak şekilde küçük yaşlardan itibaren spor yapılmalıdır.

Eğer menisküs yırtılması ileri düzeydeyse ve kişinin yürümesine engel teşkil etmeye başlamışsa cerrahi müdahale yapılması uygun görülmektedir. Menisküs yırtılmasına benzer şikayetleriniz bulunmaktaysa ihmal etmeden mutlaka bir doktora görünmeniz gerekmektedir.