Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, dünyada menopoza girme yaşının 45- 55 arasında olduğunu, günden güne yaş ortalamasının düştüğünü açıkladı.
DHA'nın haberine göre; Uluslararası Menopoz Topluluğu ve Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla 18 Ekim'i 'Dünya Menopoz Günü' kabul ediyor.
Prof. Dr. İnal, '18 Ekim Dünya Menopoz Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, menopozun toplumdaki anlamının adet kanamasının sonlanması olarak kabul edildiğini, fakat tıbbi karşılığının yumurtalıklardaki yumurtaların olmaması ve yumurtalığın artık fonksiyon görmemesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. İnal, kadınların ortalama 45-55 yaş arasında menopoza girdiğini, yüzde 1'inin ise erken menopoza girdiğini belirtti.
MENOPOZ YAŞI GİDEREK DÜŞÜYOR
Menopoza girişin birdenbire ve aniden olmadığını, yıllarca devam eden bir süreç sonucu ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, menopozdaki temel değişikliğin, kadınlık hormonu olan östrojenin yumurtlamanın durması sonucu azaldığını söyledi.
Prof. Dr. İnal, "Daha önceden geçirilmiş enfeksiyonlar, ağır psikolojik ve travma faktörleri, menopozu erkene çekiyor. Menopoz ortalaması günden güne düşüyor. Örneğin, 'Annem 45 yaşında menopoza girdi, ben de o yaşta menopoza girerim' düşüncesinin günümüzde geçerliliği kalmadı. Günümüzün yaşam koşulları, şehir yaşamı, beslenme, iklim koşulları gibi faktörler ortalama menopoz yaşını düşürüyor. Tüp bebek, yumurta çatlatma gibi operasyonlarda 80-100 yumurta aktifleştiriliyor. Tüketim hızı arttığı için menopoz erkene çekiliyor. Bu dönemde kadınlar artık doğurganlık özelliğini kaybettiği için gebe kalma şansı olmuyor" diye konuştu.
MENOPOZDA KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR
Menopozun klinik olarak kabul edilmesi için kadının en az bir yıl hiç adet görmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İnal, "Menopoz dönemi kadınlık hormonu östrojenin azalmasıyla başta ateş basmaları, terleme, çırpıntı olmak üzere, psikolojik değişiklik, cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk, kemik erimesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Kalp krizi riski 10 kat artıyor" dedi.
'HORMON TEDAVİLERİ YANLIŞ ALGILANIYOR'
Bu dönemde yapılan hormon tedavisinin yanlış algılandığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, "ABD'de yapılan 1 milyon kadın çalışmasında, 'Bu tedaviyi alanlarda meme kanseri riski 2 katına çıkıyor' denildi. Ama temelinde yatan kavram ise şu; 'Normalde kadınlarda 100 binde 19 meme kanseri riski var. Menopoz dönemi sonrasında 4.5 yıllık tedavi döneminde kanser artış riski yok. Sonrasında devam edilen tedavilerde takip altında olmazsa meme kanseri riski 10 binde 36'ya çıkıyor.' Burada gözden kaçan temel kavram menopoz dönemi sonrasında uygun hastalarda yapılan hormon tedavileri sayesinde kadın sosyal yaşama geri dönüyor" diye konuştu.
MENOPOZDA CİNSELLİK
Kadınların menopoz döneminde toplumdan uzaklaşmasının nedenlerinden birinin cinsellik olduğunu söyleyen Prof. Dr. İnal, "Yumurtlama tükendiği için kadın östrojen ve progesteron hormonu salgılayamıyor. Bu dönemde o hormonları vücuda vererek vajinadaki kuruluk, cinsel isteksizlik düzeliyor. Bu hormonları ilaç olarak almak istemeyen kadınlara lokal olarak östrojen hormonu uyguluyoruz. Açıkçası, 'menopozda cinsellik bitti' diye bir düşünce doğru değil" dedi.
Kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, menopoz döneminde sağlıklı beslenmesi gerektiğini, günlük en az 20 dakika güneşli havalarda yürüyerek vücuda D vitamini almanın önemli olduğunu, spor ve egzersiz yaparak menopoza girme sürecinin geciktirilebileceğini söyledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.