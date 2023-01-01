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Haberler Gündem 3. Sayfa Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü
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Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü! Ekipler inceleme başlattı

Batman'da merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 750 küçükbaştan 50'si öldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölüm nedenini belirlemek için hayvanlardan ve meradan numune alarak, inceleme başlattı

Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü
DHA

Batman'da, merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 50 küçükbaş öldü, ekipler inceleme başlattı.

Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü. Merada otlatıldıktan sonra köye getirilen hayvanlardan 50'si hastalık belirtisi gösterdi.

HAYVANLAR ERTESİ GÜN ÖLDÜ

Hayvanlar ertesi gün öldü. Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Gelen ekip, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi. Yapılacak incelemenin ardından hayvanların kesin ölüm nedeni tespit edilecek.

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