        Merak konusu oldu! Diyarbakır'da gökyüzünde parlak ışık!

        Merak konusu oldu! Diyarbakır'da gökyüzünde parlak ışık!

        Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak bir ışık kaydedildi. Görüntüler ise merak konusu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:20
        Merak konusu oldu! Diyarbakır'da kaydedildi!
        Diyarbakır'da gece saatlerinde gökyüzünü aydınlatan parlak ışık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Diyarbakır'da dün gece saatlerinde gökyüzünde ani bir parlama yaşandı.

        Gökyüzünü aydınlatan ışık, kent merkezinde ve ilçelerde görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, parlak ışığın hızla süzüldüğü ve çevreyi anlık olarak aydınlattığı görüldü.

        Parlak ışığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

        Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

