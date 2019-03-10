- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada, "Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım'. Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, burada vatandaşları selamladıktan sonra konuştu.
Kendisinin milletvekilli olmadığını ve özellikle milletvekilliğine aday olmadığını söyleyen Akşener, "Hiçbir dokunulmazlık olmadan seninle, senin zulmünle mücadele etmek için milletvekili olmadım. Ama kendi milletvekillerine hakaret ediyorsun sen, milletvekillerini kaçacak deliği olan insanlar olarak mı gördün? Hiç değilse bari rol icabı 'Suç duyurusunda bulundum' de, bırak sonra senin talimatınla hareket edenler tutuklasın. Elinden geleni ardında koyma. Bunların tamamı ne biliyor musunuz, bunların hepsi korkaklık belirtisi. Ben 'Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır' deyişine iman etmişim. Allah bir musibet verecekse, seni vesile kılmışsa, ne gam buyur gel! Musibetin vesilesi sen ol. Ölümse ölüm, hapisse hapis, bir milim geri adım atmam. Varsa fıtratımda kanım kurusun" diye konuştu.
"KUZEY IRAK' BİLE DEMEZDİK, 'IRAK'IN KUZEYİ' DERDİK"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, "Televizyonlarda dedi 'Benim kim olduğumu iyi bilir' diye, el hak iyi bilirim. Bana 'Meral Hanım Türkiye´de Kürdistan var mı?' diye soruyor. Bu nasıl bir anlayıştır, önüne geleni Irak´ın kuzeyine kovuyorsun. Ey Erdoğan, beri bak efendi. Bu ülkede ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Biz 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak´ın Kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak´ın Kuzey´ine 'Kürdistan' yok, Türkiye´de 'Kürdistan' yok. Senin 'Kürdistan' dediğin yer kadim Türkmeneli´dir ilk önce bunu öğren. Orada 2,5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gitti sayın Erdoğan?" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.