İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da yaptığı konuşmada, "Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım'. Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, burada vatandaşları selamladıktan sonra konuştu.

Kendisinin milletvekilli olmadığını ve özellikle milletvekilliğine aday olmadığını söyleyen Akşener, "Hiçbir dokunulmazlık olmadan seninle, senin zulmünle mücadele etmek için milletvekili olmadım. Ama kendi milletvekillerine hakaret ediyorsun sen, milletvekillerini kaçacak deliği olan insanlar olarak mı gördün? Hiç değilse bari rol icabı 'Suç duyurusunda bulundum' de, bırak sonra senin talimatınla hareket edenler tutuklasın. Elinden geleni ardında koyma. Bunların tamamı ne biliyor musunuz, bunların hepsi korkaklık belirtisi. Ben 'Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır' deyişine iman etmişim. Allah bir musibet verecekse, seni vesile kılmışsa, ne gam buyur gel! Musibetin vesilesi sen ol. Ölümse ölüm, hapisse hapis, bir milim geri adım atmam. Varsa fıtratımda kanım kurusun" diye konuştu.



"KUZEY IRAK' BİLE DEMEZDİK, 'IRAK'IN KUZEYİ' DERDİK"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, "Televizyonlarda dedi 'Benim kim olduğumu iyi bilir' diye, el hak iyi bilirim. Bana 'Meral Hanım Türkiye´de Kürdistan var mı?' diye soruyor. Bu nasıl bir anlayıştır, önüne geleni Irak´ın kuzeyine kovuyorsun. Ey Erdoğan, beri bak efendi. Bu ülkede ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Biz 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak´ın Kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak´ın Kuzey´ine 'Kürdistan' yok, Türkiye´de 'Kürdistan' yok. Senin 'Kürdistan' dediğin yer kadim Türkmeneli´dir ilk önce bunu öğren. Orada 2,5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gitti sayın Erdoğan?" dedi.





