Meral Akşener ikinci kez babaanne oldu

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Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ikinci kez baba oldu 2015 yılında oğlu Pars'tan sonra şimdi de kız çocuğu oldu. Kızına Ayda ismini verdi.

— Meral Akşener (@meral_aksener) February 24, 2020

Mutlu haberi Twitter'dan duyuran Meral Akşener, "İkinci defa babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayır dualarını, güzel dileklerini ailemizin yeni üyesinden esirgemeyen sevenlerimize sonsuz teşekkürler, Allah her birinizden razı olsun. Rabbim vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat daha yetiştirmeyi bizlere nasip etsin" dedi.