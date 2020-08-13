Meral Niron kimdir? Meral Niron ölüm sebebi nedir? Soruları merak konusu oldu. Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden olan Meral Niron, 83 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
MERAL NİRON KİMDİR?
Meral Niron, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusuydu.
Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de oynadı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Yaban (oyun) : Berkun Oya - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010 - Zeynep Kadın
Kahramanlar Öldü mü? - Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009 - (Neriman Hanım)
Nafile Dünya : (Oktay Arayıcı) - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2004
Çiçekleri Sarı Kıza Yedirdim : Nihat Genç - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Gerçek Kurbanın Acısı : Erhan Gökgücü - Ankara Ekin Tiyatrosu - 2003
Kanlı Düğün : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen\Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
Çil Horoz (oyun) : Oktay Arayıcı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1988
Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Boş Beşik : Necati Cumalı - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1987
Rummuz Göncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu - 1985
Taziye : (Murathan Mungan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Galile'nin Yaşamı : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yaz Misafirleri : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam Ne Oldu Sana : (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Rumuz Goncagül : (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : (Mehmet Akan) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Ferhat ile Şirin : (Nâzım Hikmet) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Oyun Nasıl Oynanmalı : (Vasıf Öngören) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu
Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
El Kapısı (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
403.Kilometre : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972
Evler Evler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu : 1972
Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1971
Filmografisi
Deniz Yıldızı - 2009
Bizim Evin Halleri - 2000
Ferhunde Hanımlar - 1993
Ayaşlı ve Kiracıları - 1989
Hayroş - 1986
Acıların Kadını - 1986
Guguk Kuşu (Aşka Zaman Yok) - 1986
Düğüm - 1986
Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe - 1983
Sürü - 1978
İdamdan Döndüm (fotoroman) - 1972 - Halil Kaygısız, Ayşe Sungur
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