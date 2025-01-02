Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sıcak su veya et suyu eklenerek pişirilen mercimekler, çorbanın kıvamını oluşturur. Kremamsı bir dokuya sahip olması için bazen süt veya yoğurt eklenir.

Türk mutfağında, soğuk kış günlerinde sıklıkla tercih edilen mercimek çorbası, hem evlerde hem de restoranlarda geleneksel bir yemek olarak sofralarda yer alır. Hem ekonomik hem de pratik olan bu çorba, lezzeti ve besleyici içeriği ile halk arasında oldukça sevilir. Mercimek Çorbası nasıl yapılır?

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ Mercimek çorbası, sıcak ve besleyici yapısıyla tek başına oldukça doyurucu olsa da, yanında sunulacak bazı yemeklerle daha zengin bir hale getirilebilir. Çorbanın yanına, taze ve yumuşak ekmekler harika gider; Türk mutfağının vazgeçilmezi olan pide veya somun ekmeği, çorbanın yanında mükemmel bir eşlikçi olur. Ayrıca, çorbanın zengin lezzetini dengelemek için taze bir salata iyi bir seçimdir; mevsim yeşilliklerinden yapılan basit bir yeşil salata, limonlu zeytinyağlı sosla tatlandırıldığında çorbanın yanında ferahlatıcı bir seçenek sunar.

REKLAM Yanında yoğurt da tercih edilebilir; yoğurt, çorbanın kremamsı dokusuna uyum sağlayarak tatların daha dengeli olmasına katkıda bulunur. Çorbaya hafif bir asidik doku katmak için turşu da servis edilebilir, çünkü turşunun ekşiliği, mercimek çorbasının yoğunluğunu hafifletir. Börek gibi hafif tuzlu atıştırmalıklar ya da sıcak köfte gibi protein ağırlıklı yemekler de mercimek çorbası ile uyumlu seçenekler arasında yer alır. Bu tür yan lezzetler, mercimek çorbasını daha doyurucu ve keyifli hale getirir.

Mercimek çorbası malzemeleri: 1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (orta boy)

1 adet havuç

1 adet patates (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre ayarlanabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı sıcak su veya et/tavuk suyu

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, çorbanın kremamsı bir kıvam almasını sağlar)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu (isteğe bağlı, çorbanın asidik dengesini sağlamak için) Mercimek çorbası yapılışı: 1 su bardağı kırmızı mercimeği bol suyla iyice yıkayın. Mercimeklerin üzerinde taş veya yabancı maddeler olabilir, bu yüzden dikkatlice kontrol edin.

1 adet soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

1 adet havucu soyup ince ince doğrayın veya rendelenmiş kullanabilirsiniz.

Eğer patates kullanacaksanız, patatesi soyup küçük küpler halinde doğrayın. Patates, çorbanın kıvamını daha yoğun hale getirecektir.

2 yemek kaşığı zeytinyağını veya tereyağını geniş bir tencereye ekleyin. Yağ ısındıktan sonra, doğradığınız soğanı ekleyin.

Soğanlar şeffaflaşana kadar, yaklaşık 5 dakika orta ateşte kavurun.

Diğer sebzeleri ekleyin: Soğanlar yumuşadıktan sonra doğradığınız havuçları ve patatesi ekleyin. Sebzelerle birlikte 2-3 dakika kadar kavurmaya devam edin.

1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika kavurun. Bu işlem salçanın kokusunun çıkmasını sağlar.

Karabiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak pul biberi de ekleyin. Baharatların çorbaya eşit şekilde dağılmasını sağlamak için karıştırın.

Yıkadığınız kırmızı mercimekleri tencereye ilave edin ve karıştırın.

6 su bardağı sıcak suyu veya et/tavuk suyunu tencereye dökün. Bu, çorbanın kıvamını ayarlayacaktır. Et suyu, çorbaya zengin bir tat verir, ancak sade su da kullanılabilir.

Çorbaya 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Eğer et suyu kullanıyorsanız, tuz miktarını daha dikkatli ayarlamak gerekebilir.

Tencereyi orta ateşe koyarak, karışım kaynamaya başlayana kadar bekleyin.

Kaynadıktan sonra, tencerenin altını kısın ve mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Arada bir karıştırarak, çorbanın dip tutmamasını sağlayın.

Mercimekler ve sebzeler iyice yumuşadıktan sonra, çorbayı bir el blenderı ile pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Eğer daha az pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız, bu aşamada biraz daha pişirerek mercimeklerin bir kısmını bırakabilirsiniz.

Eğer kremamsı bir doku tercih ediyorsanız, 1 çay bardağı süt ekleyebilirsiniz. Bu, çorbanın daha yumuşak ve kremamsı olmasını sağlar. Süt ekledikten sonra çorbayı bir süre daha karıştırarak kaynatın.

İsteğe bağlı olarak, çorbanın asidik dengesini arttırmak için yarım limonun suyunu sıkın. Bu, çorbanın lezzetini canlandıracaktır.

Çorbanın son tadımını yapın ve tuz, baharat veya limon eklemesi yaparak damak zevkinize göre ayarlayın. Dilerseniz üzerine ince doğranmış taze nane veya dereotu serpebilirsiniz. Yanında bir dilim taze ekmek ile servis edebilirsiniz. MERCİMEK ÇORBASI YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Mercimeklerin iyice yıkandığından emin olun, çünkü kirli mercimek çorbada kötü bir tat bırakabilir. Sebzelerin, özellikle soğanın, iyice kavrulması çorbanın lezzetini zenginleştirir; bu nedenle soğanları ve diğer sebzeleri hafifçe karamelize edene kadar kavurmaktan kaçınmayın. Domates salçasını ekledikten sonra, salçanın çiğ kokusunun çıkması için birkaç dakika kavrulması önemlidir. Kimyon ve karabiber, çorbaya derinlik katar, bu yüzden doğru ölçüde eklemek lezzeti artırır.