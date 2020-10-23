Türk mutfağında günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı mercimek köftesini tarifi edeceğim sizlere. Vitamin ve doyuruculuğu ile ayrı bir tat olan mercimek köftesinin tadına doyum olmaz.
Mercimek Köftesi Malzemeler:
- 2 su bardağı ince bulgur
- 1su bardağı kırmızı mercimek
- 2 dal taze soğan
- 2 su bardağı yoğurt
- 50 gram tereyağı
- Yarım su bardağı un
- 1 soğan
- 3-4 diş sarımsak
- 2 çay kaşığı pul biber
- 2 çay kaşığı kimyon
- Tuz
- 2 dal taze soğan
Mercimek Köftesinin Yapılışı:
- Bulgurun üzerine bir buçuk su bardağı su konur kapatılarak 10 dakika kabarmaya bırakılır.
- Ayrı bir tencerede bir su bardağı mercimeğe yeteri miktarda su konup haşlanır ve kenarı alınır.
- 5-10 dakika demlenme suresi bittikten sonra mercimek ve bulgur birleştirilerek karıştırılır.
- Kabaran bu karışıma un, taze soğan, kırmızıbiber, kimyon ve tuz konur.
- İyice özleşinceye kadar yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle istediğimiz şekli verebiliriz.
- Yeşilliklerle beslediğimiz servis tabağının içine mercimek köftelerimizi özenli bir biçimde dizebiliriz. Ayrıca yanına limon dilimleri çok yakışır.
YORUMLAR