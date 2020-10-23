Türk mutfağında günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı mercimek köftesini tarifi edeceğim sizlere. Vitamin ve doyuruculuğu ile ayrı bir tat olan mercimek köftesinin tadına doyum olmaz.

Mercimek Köftesi Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

1su bardağı kırmızı mercimek

2 dal taze soğan

2 su bardağı yoğurt

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı un

1 soğan

3-4 diş sarımsak

2 çay kaşığı pul biber

2 çay kaşığı kimyon

Tuz

2 dal taze soğan

Mercimek Köftesinin Yapılışı: