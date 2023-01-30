Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, 24 yaşındaki başarılı stoperin dünyaca ünlü kulübe imza atacağını duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, sergilediği performansla yine transferin gözde ismi haline geldi.
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    Kariyerinde daha önce Juventus'ta oynayan 24 yaşındaki milli stoper, bir başka İtalyan devine daha transfer olabilir...
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A devi Inter, PSG'ye transfer olması beklenen yıldız stoperi Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih Demiral ile doldurmak istiyor.

     

     
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    Inter ile PSG'nin Skriniar transferini ocak ayında bitirmek istediği belirtilirken, bu durumda mavi-siyahlı kulübün Merih için son dakika atağı yapacağı kaydedildi.

     

     
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    İki kulübün anlaşamaması ve transferin sezon sonuna kalması halinde ise Inter'in, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

     

     
  • Merih Demiral bombası! İtalya'dan flaş transfer iddiası

    Juventus'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer olan Merih, bu sezon 17 Serie A maçında forma giyerken, 1 de gol kaydetti. Atalanta Serie A'da 38 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral, sergilediği performansla yine transferin gözde ismi haline geldi.

Kariyerinde daha önce Juventus'ta oynayan 24 yaşındaki milli stoper, bir başka İtalyan devine daha transfer olabilir...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A devi Inter, PSG'ye transfer olması beklenen yıldız stoperi Milan Skriniar'ın boşluğunu Merih Demiral ile doldurmak istiyor.

Inter ile PSG'nin Skriniar transferini ocak ayında bitirmek istediği belirtilirken, bu durumda mavi-siyahlı kulübün Merih için son dakika atağı yapacağı kaydedildi.

İki kulübün anlaşamaması ve transferin sezon sonuna kalması halinde ise Inter'in, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Juventus'tan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'ya transfer olan Merih, bu sezon 17 Serie A maçında forma giyerken, 1 de gol kaydetti. Atalanta Serie A'da 38 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.