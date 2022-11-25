Merkel'den Putin itirafı: Etkileyecek gücüm kalmamıştı

BBC'nin Spiegel News'ten aktardığı habere göre Merkel, 2021 yazındaki Avrupa görüşmelerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Putin'i ikna etmeye çalıştığını, ancak bunu sağlayacak gücünün kalmadığını söyledi. Merkel, "Herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu." ifadelerini kullandı.

Şansölye olarak dört dönem görev yapan Merkel, 2021 Aralık ayında görevinden ayrıldı. Ağustos 2021'de Moskova'ya son kez ziyarette bulundu. Merkel görüşmeye ilişkin, "Oradaki his çok açıktı:"Güç politikası açısından bitmiş durumdaydım. Putin için yalnızca güç önemlidir." dedi.