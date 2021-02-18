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Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB Şubat faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası bu yıl ikinci kez Para Politikası Kurulu'nu topluyor. PPK toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı ve karar metni piyasaların odağında olacak. Peki Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB Şubat faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB Şubat faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kasım ayında Murat Uysal'dan görevi devralan Naci Ağbal, şahin mesajları, sıkı para politikasındaki kararlı duruşuyla piyasa dostu bir yaklaşım sergilerken 4 aylık görev süresinde döviz kurları sert geri çekilme yaşadı.

Peki Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB Şubat faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Takvimi https://www.tcmb.gov.tr/ adresinden paylaşılmıştı. Takvime göre, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı 18 Şubat 2021 Perşembe günü açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISINDA NELER BEKLENİYOR?

Ağbal yönetimindeki TCMB, yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 17'ye çekerken fonlamada sadeleşmeye gidildi ve haftalık repo faizi üzerinden piyasalara yön verildi.

Yüzde 17'lik politika faiziyle tüketici enflasyonun 2 puan üzerinden reel getiri imkanı veren yeniden portföy çekmeye başlarken, TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar faizlerin uzun bir müddet indirilmeyeceğini belirtmişti.

TCMB, 2021 yılı için yüzde 9.4'lük enflasyon tahminini korurken Başkan Ağbal, tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini koruduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi gerekli. bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ilave sıkılaşmaya gidip bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkisini azaltacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Orta Vadeli Plan'da yer alan 2023 yılı yüzde 5 enflasyon hedefine dikkat çeken Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." ifadeleriyle piyasalara güçlü dezenflasyonist politika setinde kararlı olduklarını göstermişti.

TCMB rezervlerine de değinen Ağbal, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmak kaydıyla, şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenlenebileceğini belirtirken zamanlama konusunda yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi işaret etti. Ağbal, reeskont kredilerinin dönüşütyle birlikte bu yıl rezervlere 21 milyar dolar ekleneceğini öngördüklerini söyledi

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