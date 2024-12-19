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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz Aralık kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman, beklenti ne yönde?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu toplantısı ne zaman?

        Aralık ayına girilmesiyle birlikte gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. Kasım ayında faiz oranını sabit tutma kararı alan TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda "sıkı para politikası" duruşuna vurgu yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu politikanın devam edeceğini belirtmişti. Peki, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman yapılacak ve faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:24
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        Aralık ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yeniden gündemin odağı oldu. Kasım ayında olduğu gibi faizi sabit tutma kararını sürdüren Merkez Bankası, son 8 toplantıda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Şimdi ise gözler, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak kararda. Peki, Merkez Bankası'nın Aralık faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte, merak edilen ayrıntılar...

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        TCMB ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı 26 Aralık 2024 saat 14.00'de açıklanacak.

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        "SIKI PARA POLİTİKASI KARARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karahan, "Para politikamızdaki kararlı duruşumuz yurtiçi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlendirme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek. Mart ayında yüzde 50’ye çıkardığımız politika faizini 8 aydır sabit tutuyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.

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        YIL SONU ENFLASYON YÜZDE 44

        "Yıl sonunda enflasyonun yüzde 44’e düşmesini bekliyoruz. Yaz aylarında baz etkisi ile hızlı düşen enflasyon, önümüzdeki dönemde aylık enflasyondaki iyileşme ile düşmeye devam edecek. 2025 yılı sonunda ise enflasyonu yüzde 21’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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