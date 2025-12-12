Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda 300 baz puan, ekim toplantısında ise 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. TCMB’nin faiz indirimini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Aralık ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?