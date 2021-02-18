İş dünyasının ve ekonomi meraklılarının merakla beklediği Para Politikası Kurulu (PPK) politika faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası politika faizi düştü mü, yükseldi mi? sorusu günün en çok merak edilen sorularından biriydi. Merkez bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası politika faizi düştü mü, yükseldi mi?

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ NE KADAR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 17'de sabit tutuldu. TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar "uzun bir müddet" para politikasında sıkı duruşun korunacağını yineledi.

"Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır"

TCMB karar metninde "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.

Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Piyasadaki ağırlıklı beklenti de faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.