Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? soruları gözü kulağı piyasalarda olan vatandaşların gündeminde. 17 Ocak 2020'deki PPK toplantısında politika faizi 75 baz puan indirilerek yüzde 11,25 düzeyine çekilmişti. Merkez Bankası faiz kararına dair ayrıntılar haberimizde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yarın (19 Şubat Çarşamba) saat 14.00'te başlayacak toplantının ardından, yılın son faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı açıklanır açıklanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Bloomberg HT'nin TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinin değişmeyerek % 11.25'te kalması yönünde.

6 kurum 50 baz puan, 1 kurum ise 25 baz puanlık indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim oldu. Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.