        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 toplantı tarihleri

        Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun ikinci toplantısına çevrildi. Enflasyon görünümü, faiz politikasının seyri ve finansal istikrara yönelik mesajların öne çıkması beklenen toplantının tarihi ve kararın açıklanacağı saat, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Para politikasına dair verilecek sinyallerin, yılın geri kalanına ilişkin beklentileri şekillendirmesi öngörülüyor. İşte detaylar..

        Giriş: 09.02.2026 - 22:11 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:11
        Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından, gözler bu kez Türkiye’de açıklanacak kritik karara çevrildi. 2026’nın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomi çevreleri, Merkez Bankası’nın faiz adımını ne zaman ve hangi saatte duyuracağını merak ediyor. Toplantıdan çıkacak kararın, döviz kuru ve piyasa beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart 2026 tarihinde açıklayacak.

        OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönündeydi. Beklenti dahilinde 100 puanlık bir indirim gerçekleşti.

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

