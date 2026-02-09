Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından, gözler bu kez Türkiye’de açıklanacak kritik karara çevrildi. 2026’nın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomi çevreleri, Merkez Bankası’nın faiz adımını ne zaman ve hangi saatte duyuracağını merak ediyor. Toplantıdan çıkacak kararın, döviz kuru ve piyasa beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...