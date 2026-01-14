Habertürk
Habertürk
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

        Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Beklentiler altında gelen enflasyon sonrası faizlerin düşüp düşmeyeceği tartışma konusu oldu. Ocak ayı toplantısına ilişkin tarih ve saat bilgileri kadar, piyasalarda şekillenen faiz beklentileri de dikkatle izleniyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

        Giriş: 14.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:06
        Merkez Bankası'nın toplantı tarihi araştırılıyor. Piyasalar ve yatırımcılar, yeni yılın ilk faiz kararının açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.

        BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde.

        MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

