TCMB Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklenti anketi ne diyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanmaya hazırlanıyor. Öte yandan, faiz kararına dair yayınlanan beklenti anketi yayınlandı ve analistler tahminlerini paylaştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur? İşte 2024 Ağustos Merkez Bankası toplantı tarihi...
Piyasalarda gözler faiz kararlarına çevrildi. Eylül ayına az bir süre kala Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçleniyor. Öte yandan, Merkez Bankası'nın da bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların odağına yerleşti. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası 2024 Ağustos faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
YIL SONU POLİTİKA FAİZ ORANINDA NE BEKLENİYOR?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.