Piyasalarda gözler faiz kararlarına çevrildi. Eylül ayına az bir süre kala Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçleniyor. Öte yandan, Merkez Bankası'nın da bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların odağına yerleşti. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası 2024 Ağustos faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklenti anketi ne diyor? İşte, detaylar...