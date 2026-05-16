        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası Faiz Kararı 2026: TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 21:55 Güncelleme:
        Ekonomi çevrelerinin odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) yönelmiş durumda. Yatırımcılar, esnaf ve vatandaşlar, “Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi 2026 ne zaman?” sorusuna yanıt arayarak kritik gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz toplantısı 11 Haziran’da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacağı belirtilirken, alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 18 Haziran’da yayımlanarak erişime açılacak.

        TCMB TAKVİMİ 2026

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimi şu şekildedir:

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
