Merkez Bankası Faiz Kararı: TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ekonomi çevrelerinin odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yönelmiş durumda. Yatırımcılar, esnaf ve vatandaşlar "Merkez Bankası faiz toplantısı 2026'da ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Piyasalara yön verecek kritik faiz kararı toplantısının tarihi merak konusu olurken, TCMB'nin açıkladığı 2026 Para Politikası Kurulu (PPK) takvimi ile toplantı günleri netleşti. İşte faiz kararı ile ilgili detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz toplantısı 11 Haziran’da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacağı belirtilirken, alınacak faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise 18 Haziran’da yayımlanarak erişime açılacak.
TCMB TAKVİMİ 2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimi şu şekildedir:
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026