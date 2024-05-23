Bugün açıklanıyor: Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne olur, ekonomistler ne bekliyor?
Yerel piyasalarda bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na döndü. Bugün yapılacak toplantı sonrasında faiz kararına açıklanmasına geri sayım başlarken, analistler bu ay Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağı yönünde tahminlerde bulundu. İşte, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih ve analist yorumları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs faiz kararı için piyasalarda beklenti başladı. Bugün gerçekleştirilecek toplantı sonrasında MB faiz kararı açıklanacak. Peki, Merkez Bankası Mayıs faiz kararı ne olur, beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Mayıs ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI MAYIS FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
MERKEZ BANKASI NİSAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, Nisan ayı politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.
FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK?
ABD'de enflasyona dair endişelerin azalmasıyla New York borsası rekor tazelerken, Fed yetkililerinin gelecek hafta yoğunlaşacak sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, ülkede TÜFE'nin beklentilerin altında artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirterek, söz konusu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.
Söz konusu gelişmelerin yanı sıra ABD'de geçen hafta açıklanan diğer verilere göre, perakende satışlar Nisan'da aylık bazda yatay bir seyir izledi.
Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini aktaran analistler, ilgili verilerin piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.