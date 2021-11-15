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Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı vatandaşın ve ekonomi piyasalarının gündeminden düşmüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı bu hafta gerçekleşecek. Toplantısının ardından yapılacak açıklamada da Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı duyurulacak. Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2021 Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında 200 baz puan faiz indirimi kararı aldı. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Kasım ayında faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. İşte Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'nın dolardaki yükseliş sonrası faiz artırımına gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " denildi

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