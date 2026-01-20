Habertürk
        Merkez Bankası ne zaman açıklanacak? 2026 Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi

        Yeni yılın ilk günleriyle birlikte gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, TCMB'nin alacağı faiz kararı ekonomi çevrelerinde yakından izleniyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar; toplantının yapılacağı tarih ve kararın piyasalar üzerindeki olası etkilerine odaklanırken, faiz politikasına dair beklentiler de gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 20.01.2026 - 20:22 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:22
        1

        Ekonomi piyasalarında kritik haftaya girilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yılına ait ilk faiz kararı için geri sayım başladı. Ocak ayında gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak konusu olurken, piyasalarda TCMB’nin atacağı adımlara ilişkin beklentiler dikkat çekiyor. Alınacak kararın enflasyon, döviz kuru ve finansal piyasalara yön vermesi bekleniyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz toplantısını 22 Ocak tarihinde yapacak. TCMB faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

        3

        AA FİNANS OCAK FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI

        AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

        Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

        4

        YILIN SON TOPLANTISI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

        5

        PPK TOPLANTI TAKVİMİ

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

