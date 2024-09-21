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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Zorunlu karşılık oranları değiştirildi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. Kısa vadeli TL mevduat yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli mevduat oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 01:48 Güncelleme: 21.09.2024 - 03:11
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        Zorunlu karşılık oranları değiştirildi
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        Merkez Bankası makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.

        Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile birlikte kısa vadeli Türk Lirası mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

        Uzun vadeli TL mevduatta ise yüzde 8 olan oran yüzde 10’a yükseltildi. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 8'den yüzde 5'e düşürüldü.

        Ayrıca TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5’ten yüzde 8’e yükseltildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #merkez bankası
        #Resmi Gazete
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