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Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürürken, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte detaylar

Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?

Merkez Bankası faiz toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu yönetiminde faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı 21 Ekim 2021'de açıklanacak.

FAİZLER DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumla gerçekleştirdiği ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

Katılımcılar bir sonraki TCMB hamlesinin ne yönde ve ne zaman geleceğine ilişkin soruya Kasım ayında indirimlerin devam edeceği yönünde yanıt verdi.

Ankette yıl sonuna ilişkin faiz beklentileri de derlendi. Buna göre yıl sonuna ilişkin genel beklenti faizin yüzde 16,50'ye indirileceği yönünde oldu.

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