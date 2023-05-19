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Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans düzenlemesi kararını iptal ederek kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı (KMH) kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını duyurdu. Bu kapsamda kredi kartında nakit avans işlemlerinin yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu. İşte TCMB tarafından açıklanan yeni düzenleme ile kredi ve hesap kartlarında nakit avans düzenlemesinde son durum...

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  • Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! Kredi kartı nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?

    Merkez Bankası kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını açıkladı. TCMB geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alımı uygulaması menkul kıymet tesisi kapsamına alınmıştı. Peki, "Nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
  • Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! Kredi kartı nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?

    MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ KARAR! NAKİT AVANS KALDIRILDI MI?

    Merkez Bankası'ndan gelen yeni talimatla, kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması ve nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı kaldırıldı. Merkez Bankası'nın kararı yeni talimatla bankalara gönderildi.
  • Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! Kredi kartı nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?

    TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

    Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.
  • Merkez Bankası’ndan bankalara yeni talimat! Kredi kartı nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?

    Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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