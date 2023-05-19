Merkez Bankası kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde sınırlama uygulanmayacağını açıkladı. TCMB geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle kredi kartlarından nakit avans çekimi ve kredi kartı ile kuyum alımı uygulaması menkul kıymet tesisi kapsamına alınmıştı. Peki, "Nakit avans kapatıldı mı, sınırlama kalktı mı?" İşte konuya ilişkin tüm detaylar...