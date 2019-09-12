Merkez Bankasının faiz indirimi iş dünyasını sevindirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Enflasyon görünümündeki iyileşme, cari dengenin düzelmesi ve küresel çapta parasal genişleme sinyalleri de Merkez Bankasının elini güçlendiriyor. Son dönemde faiz indirimlerinin de etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor. Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz. Ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. Faiz oranlarında son dönemdeki gerileme hala kredi faizlerine yeterince yansımadı. Bu da firmalarımızın üretim, istihdam ve yatırım kararlarına yansıyor. Artık ekonominin büyümesine bir destek de bankalardan gelmeli. Bankalar kredi faizlerini indirsin ki, yatırım iştahı artsın” dedi.



TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİSİ DE DEYİM YERİNDEYSE ORTADAN KALKTI

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Artık ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi de deyim yerinde ise ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Gülle, Merkez Bankasının politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ihracatla büyüme hedeflerinin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi kuşkusuz faiz oranları olduğunu belirtti.

Gülle, "Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir. Bu sayede, gerek yeni yatırımlar, gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz. Hatırlanacak olursa TCMB geçen sene Eylül ayında 625 baz puanlık bir artış kararı almış ve o tarihten bu yana yatırımlarda beklenen artış bir türlü yakalanamamıştı. Artık ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi de deyim yerinde ise ortadan kalktı. Yatırımların ihracata, istihdama, büyümeye döneceği bir 2020 bizleri bekliyor."

DEİK BAŞKANI NAİL OPAK: FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARIN BEKLENTŞİSİNİ KARŞILADI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, temmuz ayındaki faiz indiriminin ardından, TCMB’nin, proaktif tutumunu sürdürerek almış olduğu faiz indirimi kararının Türk özel sektörü ve finans piyasalarının beklentilerini karşıladığını belirterek, "Para Politikası Kurulu’nun çizdiği perspektifi değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde enflasyonun gerilemesini sürdüreceğini öngörüyoruz." dedi.

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: SAMİMİ BİR REEL SEKTÖR BANKACILIK İLİŞKİSİNİ ÜMİT EDİYORUZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise faizlerin düşürülmesi kararını olumlu bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik aktivitenin, özellikle de reel sektörümüz ve sanayimiz açısından en önemli negatif faktörü yüksek faizlerdir. Dolayısıyla alınan bu kararların piyasalarımıza ve reel sektörümüze de aynı oranlarda yansımasını beklemekteyiz. Ancak bankalarımızın, özellikle kamu bankaları dışında olanlarının kredi mekanizmalarını tabela fiyatları düşmesine rağmen 'raftan çıkarma’ noktasında halen çok isteksiz ve gönülsüz olduklarını da görmekteyiz. Zaten yıllık kredi artış oranları da bu isteksizliği fazlasıyla doğrulamaktadır. Ümit etmekteyiz ki bankaların piyasalara yönelik bu katı duruşu, yılın son çeyreğine girerken reel sektör açısından düşen faizlerle beraber avantaja dönüştürecek samimi bir reel sektör bankacılık ilişkisi halini alacaktır."

İSTİB BAŞKANI ALİ KOPUZ: BU İNDİRİMİN SÜRMESİNİ BEKLİYORUM

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, indirimin doğru bir karar olduğuna inandığını ve kademeli olarak sürmesi gerektiğini belirterek, faiz indirimlerinin yüksek faiz, azalan yatırımlar ve küçülme kısır döngüsünü kıracağına inandığını vurguladı. Temmuz ayı sonunda yapılan indirimin uzun süredir beklendiğini aktaran Kopuz, kısa sürede beklenen etkiyi yapan bu indirimin ardından yeni bir indirim beklentisinin zaten oluştuğunu dile getirdi. Kopuz, " Yıl sonuna kadar yaşanacak süreçte Merkez Bankamızın faizleri bu seviyelerin çok daha altına çekecek adımları atacağını düşünüyorum' demiştim. Nitekim faiz indirimi bir kez daha gerçekleşti. Ben küresel şartlarda olağanüstü değişimler yaşanmazsa ve dövizde beklenmedik dalgalanmalar olmazsa bu indirimin sürmesini bekliyorum."

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARAN: FAİZ İNDİRİMİ, REEL SEKTÖRÜN MORAL VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTEN BİR KARAR OLDU

Merkez Bankasının temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizinde 3,25 puanlık indiriminin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu vurgulayan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

OYDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞAHSUVAROĞLU: İNDİRİM SON DERECE DOĞRU BİR ZAMANLAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da yüksek mevduat faizinin reel sektörün en büyük düşmanı olduğunu her ortamda dile getirdiklerini belirterek, Merkez Bankasının bugün açıkladığı 325 baz puanlık faiz indiriminin hem yatırım maliyetleri geriye çekecek hem de girişimcinin tek rakibinin mevduat faizi olmaktan bir ölçü daha uzaklaştıracağını bunun da geleceğe dönük bir umut getireceğini aktardı.

Şahsuvaroğlu, "Ekonomi yönetiminin açıkladığı dengelenme sürecinin sonuna geldiğimizi ve bundan sonra büyüme aşamasına geçeceğimizi görüyoruz. Bunun yanında ülkemizde enflasyon da aşağı yönlü bir trend içindedir. Faizle enflasyon arasındaki makası da açık tutma lüksümüz olmadığından indirim son derece doğru bir zamanlama ile gerçekleştirilmiştir. " dedi.

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BAŞKANI TAMER KIRAN: TEMENNİMİZ KREDİ FAİZLERİNİN BU İVME İLE HIZLI DÜŞÜŞ GÖSTERMESİ YÖNÜNDE

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Merkez Bankası’nın 325 baz puanlık faiz indirim kararını denizcilik sektörü adına çok olumlu bir adım olarak gördüklerini kaydetti. Son aylarda yaşanan olumlu gelişmelerin bir neticesi olarak enflasyon ve faiz oranlarında kayda değer düşüşlerin gerçekleştiğini belirten Kıran, Merkez Bankası’nın bu çerçevede önemli bir rol üstlendiğini gördüklerini aktardı.

Kıran, "Temennimiz kredi faizlerinin de bu ivme ile hızlı düşüş göstermesi yönünde olup, bankacılık sektörünün üzerine düşen görevi yapmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Asrın İşadamları Derneği ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman da TCMB'nin faiz indirimine ilişkin olarak "Eğer sağlıksız bir karar olsaydı ilk tepkiler döviz cephesinden gelecekti. Dövizde de düşme yönünde hareketlenme oldu. Bu sonuç doğru karar verildiğinin işaretlerinden birisidir. 13 ay önce içine girmiş olduğumuz döviz kaynaklı stres ülkemiz ekonomisine çok ciddi bir gerilim yaşatmıştır. Dövizlerin fırlaması ardından faizler yükselmiş bunlara bağlı olarak da enflasyon tırmanmıştır. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak ekonomiye yansıyan önemli kırılmalar yaşanmıştır. " değerlendirmesinde bulundu.