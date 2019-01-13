14 OCAK PAZARTESİ

HAFTA SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARIYLA BAŞLIYOR



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da kasım ayı sanayi üretimi rakamlarını açıklayacak. Arındırılmamış sanayi üretimi endeksinde yıllık yüzde 3 civarında düşüş öngörülüyor. Ekonomin büyümenin önce göstergelerinden sanayi üretimi, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı.



15 OCAK SALI



İŞSİZLİK ORANI AÇIKLANACAK



TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı ekim ayı işsizlik oranının yüzde 11 seviyesinin üzerinde kalması bekleniyor.Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 11.4 olmuştu.

HAZİNE'DEN İKİ İHALE



Hazine bu hafta 12 ay vadeli kuponsuz tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek.



TÜİK saat 10:00'da Kasım perakende endekslerini duyuracak. Ekim ayında arındırılmamış perakende endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 düşmüştü. Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış veri ise eylüle göre yüzde 2.6 gerilemişti.



Saat 11:00'de Aralık merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak. Ocak-Kasım döneminde bütçe dengesi 54.5 milyar TL açık verdi. 2018 yılı bütçe açığı tahmini ise 65.9 milyar TL.



İNGİLTERE PARLAMENTOSU'NDA KRİTİK OYLAMA



11 Aralık'ta yapılması beklenen oylamanın ertelenmesi sonucu 15 Ocak günü İngiltere Parlamentosunda Brexit anlaşmasının oylaması bekleniyor.





16 OCAK ÇARŞAMBA

YILIN İLK FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın 2019 yılındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 16 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek. karar saat 14:00'te duyurulacak. Beklentiler politika faizini pas geçmesi yönünde.

ARALIK AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANACAK

TÜİK saat 10:00'da Aralık Konut satışlarını duyuracak. Konut satışları Kasım ayında toplam 89 bin 626 adet olurken, Ekim ayına göre yüzde 39, bir önceki ayın aynı ayına göre ise yüzde 27 düştü. İpotekli satışlardaki düşüş yıllık bazda ise yüzde 86'yı buldu.Euro Bölgesi'nde aralık ayı enflasyon rakamları saat 13:00'te açıklanacak.

MERKEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANACAK



Saat 10.30'da TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın Hazine'ye 37 milyar devredeceğini belirtti. Albayrak tutarın nisan yerine ocak ayında devredilmesinin nedeninin piyasaya daha erken likidite sağlamak olduğunu kaydetti.

ABD'de saat 16.30'da aralık ayı sanayi üretimi verileri duyurulacak.



















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