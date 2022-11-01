Merkezi atama nedir ve nasıl yapılır?

MERKEZİ ATAMA NEDİR?

Memur olmak isteyen adaylar için önemli bir kavram olan merkezi atama; ÖSYM yerleştirme puanı ile yapılır. KPSS sınavına giren adaylar, aldığı puan doğrultusunda Devlet Personal Başkanlığı tarafından atanır.

Bir kez sınava giren memur adayı, aldığı puanı 2 yıl boyunca kullanabilir ve ataması bu puan doğrultusunda yapılabilir.