Merkezi yönetim borç stoku 5.8 trilyon lira Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi

Merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, temmuz sonu itibarıyla 5 trilyon 823 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 917,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 905,5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.