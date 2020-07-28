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HaberlerParaBankacılıkMerkez’in resmi rezerv varlıkları yüzde 5 azaldı
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Resmi rezervler Haziran'da 86.3 milyar dolara indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2020 yılı Haziran ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ni açıkladı. Resmi rezerv varlıkları, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez bankası resmi rezerv varlıkları
İHA

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 86,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 13,2 azalarak 45,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 6,5 artarak 39,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 4,4 azalarak 21,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 16,3 milyar dolar anapara, 4,9 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 15,5 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 27,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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