Merkür; dualiteyi, bilgiyi ve kutuplaşmayı gösterir. Beyin, zihin, zeka ve aklı anlatmaktır. Öğrenme, konuşma, yazma becerileri ve algı da bu gezegen tarafından belirlenmektedir. “Ben nasıl düşünüyorum?” “ Hayatı nasıl algılıyorum?” sorularını yanıtlar.

Kişinin ilahi yolculuğuna ışık tutmaktadır. Dil becerisi, kavrama, eğitim, iletişim, medya, haberleşme, anlaşmalar ve kısa yolculuklar Merkür ile ifade edilmektedir. Merkür, kasım başına kadar Akrep burcunda seyir halinde olacak. Akrep sezgileri, sırları, gizleri temsil eder. Özümseme, fiziksel şartları hazırlama ve dönüştürme kapasitesi yüksektir.

KONSANTRASYONUN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Merkür Akrep burcundayken algımız derinleşirken, ifadeler sertleşebilir. Öte yandan bu geçiş konsantrasyonu artırırken, odaklanmayı sağlayacaktır. Akrebin yöneticisi Mars, Güney Ay düğümü ile görünüm halinde olduğundan geçmiş bugünü ve fikirlerimizi gölgeleyebilir.

Akrep burcunun şüphesi, vesvese ve kini bugüne yansıyabilir. Konu unutulmuş olsa da izlerinin ne oranda taze olduğu bu süreçte açığa çıkabilir. Görünenin altında yatan görünmeyeni irdelerken şefkat duygusundan hareket etmek bu süreçte önemlidir.

Zihnimizin daha derin çalışacağı, bilinçaltının yoğun tesirinde olacağı koşullar beliriyor. Bireysel ihtiyaçlara dönük düşünceler artarken, sınırları hatırlatan olaylar sıkça yaşanacaktır.

Bilincin blokajları kalkarken, aklı ruha teslim etmek ve oradan gelen bilgiyle özdeş fikirler yaratmak mümkün olacaktır.

Sindirebildiğimiz kadar derinleştiğimiz için, bu vakte kadar hazmedilmemiş fikirler yüzeye çıkarken, yenilere yer açacaktır. Bu dönem ezber bozan önerilerde bulunabilir ve öneri alabiliriz. Agresif ve tartışmacı davranır, öneri kabul etmezsek kendi fikirlerine mecbur, cehalet yanlısı, kin tutan güdülerimiz beslenirken duyarsızlaşıp yozlaşabiliriz.

İLETİŞİMİ ETKİLİYOR

Merkür iletişim biçimimizi de gösterdiği için Akrep’te ilerlerken, özenle seçilmiş duyarlı ifadeler önem kazanacaktır.

Ruhsal astrolojide Merkür Tanrıların habercisidir. Akrep burcunda sezgileri, farkındalığın derin katmanlarını, ruhun yenilenen arzularının bilgisini taşır.

Bilincin henüz ulaşamadığı konuların kapıları aralanırken, ilham ve yön veren, kalıcı derin dönüşümlere yol açan fikirler belirebilir.

Kendimizin bile farkına varmadığı, bilinçaltı kalıplarımız harekete geçerken yüzeye çıkan düşünceleri kontrolden ziyade izlemek önemlidir.

İzlerken kendimizi anlar ve ruhun yenilenen arzularını fark edebiliriz. Bu arzular ilerlemeyi sağlayan tekamül başlıklarıdır. Zaman ve mekanın hızı arttığından bu arzulara sadık kalmak ve hızı yakalamak tekamül açısından önemlidir.

Ülkemiz haritasının 5'inci evi Akrep. Merkür burada eğitim, gençler, fikirlerin yaratıcı biçimde ifade edilmesi, entelektüel eğilimlere teşvik getirebilir.

Bu ev borsa ve yatırımlarla da ilgili olduğu için bu alanda hareket söz konusu ancak beklentiyi yüksek tutmamak önemli. Venüs aynı evde retro ve Akrebin yöneticisi Mars, Güney Ay düğümü ile kavuşum halinde olduğundan talih ve talihsizlik iç içe olacaktır. 5nci ev konularıyla ilgili geçmişte alınmış olan kararlar gün yüzüne çıkacak ve mevcut sürecin sebepleri irdelenecektir.

Merkür, kasım başına kadar Akrep’te kalırken sunduğu en önemli imkan sezgisel düşüncenin sağladığı derinlik ve açığa çıkan yeni yüksek bilgidir. Hazmedebildiğimizi alıp ilerlemeli, düşük bilgiden şüphe ve başkalarının eksiklerini ifşa etmekten kaçınmalıyız.

Bilgiyi hazmeden özdeş vasıflarımızı çoğalttıkça gelişebiliriz. Venüs ve ardından Jüpiter ile yapacağı görünümler gücünü artıracağından ay sonuna kadar önemli araştırmalar, yenilenen hedefler, sunumlar, projeler, yazı ve yayın işlerinde, entelektüel üretim, medya konularında işlerlik ve verim sağlayacaktır.

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