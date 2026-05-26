        Mersin bayram namazı saati ve vakti 2026 Kurban Bayramı ile gündemde yer almaya başladı. Bayram sabahında ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler, "Mersin bayram namazı saat kaçta başlıyor?", "Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri sonrası Mersin için belirlenen saat de netleşti. İşte Mersin Kurban Bayramı namazı saati, ne zaman kılınıyor ve saat kaçta başlıyor sorularının yanıtı…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:04 Güncelleme:
        Mersin Kurban Bayramı namazı saati 2026 yılı için araştırmalar hız kazandı. Bayram namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyen kişiler, "Mersin bayram namazı saat kaçta başlıyor?" ve "Mersin Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorularını araştırıyor. Diyanet'in yayımladığı il il bayram namazı vakitleriyle birlikte Mersin için namaz saati belli oldu. İşte Mersin Kurban Bayramı namazı saati...

        MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mersin bayram namazı saati 05.59 olarak açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞ ANLATIMI

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

        Örnek olarak "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1.REKAT

        - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        - İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2.REKAT

        - İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL'ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın "Yaşayan İskelet"i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
