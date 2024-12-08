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        Haberler Gündem Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

        Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

        Mersin'de bir kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.12.2024 - 17:22 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:29
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        Atatürk büstüne çirkin saldırı!
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        Mersin'de kimliği belirsiz kişi, muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek düşürdü. Çevredekiler şüpheliye tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

        Çevredekiler, şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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        Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına, "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahalle'sinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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