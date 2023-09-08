Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

        Mersin'de baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde bir baba dehşet saçtı. Misafir olarak gittikleri evde cinnet getiren cani, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. Daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 08.09.2023 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Mut ilçesinde gittikleri misafirlikte cinnet getiren Mehmet Topkaya (43), 7 yaşındaki oğlu Mustafa'yı boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Topkaya, iddiaya göre oğlu Mustafa'yı da yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti.

        OĞLUNUN BOĞAZINI KESİP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Mehmet Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, bıçakla oğluna saldırdı. Küçük Mustafa'nın boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

        TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CANİ BABANIN DURUMU AĞIR

        Durumu ağır olan Mehmet Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #Mut
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Depremin vurduğu 4 ildeki üniversiteliler için önemli kararlar
        Thodex davasında karar açıklandı
        Thodex davasında karar açıklandı
        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama