Mersin'de baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu Mersin'in Mut ilçesinde bir baba dehşet saçtı. Misafir olarak gittikleri evde cinnet getiren cani, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü. Daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan zanlı, ağır yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde gittikleri misafirlikte cinnet getiren Mehmet Topkaya (43), 7 yaşındaki oğlu Mustafa'yı boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Topkaya, iddiaya göre oğlu Mustafa'yı da yanına alarak bir yakınına misafirliğe gitti.

OĞLUNUN BOĞAZINI KESİP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU Mehmet Topkaya, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, bıçakla oğluna saldırdı. Küçük Mustafa'nın boğazını kesen baba, daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Evdeki yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANİ BABANIN DURUMU AĞIR Durumu ağır olan Mehmet Topkaya ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Topkaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.