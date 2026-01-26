Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Mersin'de balkonda mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti

        Mersin'de balkonda mermi isabet eden kişi öldü

        Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde havaya ateş açılması sonucu balkonda duran yabancı uyruklu kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 26.01.2026 - 00:08
        Balkonda mermi isabet eden kişi öldü
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Gazipaşa Mahallesi'nde saat 19.00'da izinsiz gösteri düzenlendiği belirtildi.

        Yapılan görüşmelerin ardından grubun saat 20.20 sıralarında dağıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A'ya (24) mermi isabet etmiş ve B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. (55) ve oğlu A.K. (23) silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

