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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de damdan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Mersin'de damdan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinin damından düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:21 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:23
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        Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Mesudiye Mahallesi'ndeki 3 katlı evin damından 21 Ocak'ta havalandırma boşluğuna düşen 16 yaşındaki Arda Alagöz, tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evinin damında kardeşiyle oyun oynarken dengesini kaybeden Alagöz, havalandırma boşluğuna düşmesi nedeniyle yaralanmıştı.

        *Haberin görseli İHA'ya aittir.

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