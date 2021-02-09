Mersin'de deniz dibi temizliği sırasında telef olmuş köpek balığı yavrusu bulundu

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğine dikkati çekmek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca başlatılan "Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti", Erdemli Balıkçı Barınağı'nda devam etti.

Belediyenin çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmada, 2 kez suya dalan ekipler araç lastiği, cam ve pet şişe, buzdolabı kompresörü, balık ağı, alışveriş sepeti gibi çok sayıda atık buldu.

Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında yaklaşık 15 metreküp atık sudan çıkarıldı.

Çalışma sırasında, deniz dibinde atıl vaziyetteki ağlara takılarak telef olduğu belirlenen camgöz cinsi köpek balığı yavrusu da bulundu.