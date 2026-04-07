Mersin'de "fenilketonüri" hastalarına gıda desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında, özel beslenme ihtiyacı bulunan fenilketonüri hastalarına yönelik gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2024 yılından beri yürütülen projeyle, düşük proteinli özel gıda ürünleri vatandaşlara ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ömür boyu süren genetik bir metabolizma hastalığı olan fenilketonüri, hastaların yaşamlarını hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zorlaştırıyor. Özel beslenme gerektiren bu hastalıkta, düşük proteinli gıdaların pahalı ve zor bulunur olması aileler için ciddi bir yük oluşturuyor.

Büyükşehir tarafından bugüne kadar 26 fenilketonüri hastasına, toplam 450 gıda kolisi ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir ekiplerinin ayda bir olmak üzere, Mersin'in 13 ilçesinde 28 farklı noktada fenilketonüri hastasına ulaşarak gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada kolilerin içereğiyle ilgili şu bilgiler verildi:

"Hazırlanan gıda kolilerinde; 3 paket düşük proteinli makarna, 1 paket düşük proteinli tel şehriye, 2 paket düşük proteinli nişastalı pilav karışımı, 3 paket düşük proteinli çubuk kraker ve 2 paket düşük proteinli glütensiz nişastalı un yer alıyor."