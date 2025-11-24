Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 tutuklama

        Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 tutuklama

        Mersin'de gümrükçülere yönelik yapılan rüşvet ve kaçakçılık operasyonu kapsamında 15'i memur 28 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı. Aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışmasında özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından rüşvet aldığı tespit edildi. Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şüphelilerden 27'si Mersin'de 1'i de Kocaeli'de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işyeri ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda gümrüğe ait mühürün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

        Gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki ifade işleminin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 18 şüpheliden 17'si adli kontrol şartı ile 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları